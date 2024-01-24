США, 24 января, 2024, 04:30 — ИА Регнум. Пропалестинские активисты восемь раз прерывали выступление президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена на предвыборном мероприятии в штате Вирджиния, трансляцию которого вёл телеканал C-SPAN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Сразу же после начала выступления Байдена из-за раздался выкрик одного из протестующих, который, согласно информации пресс-пула Белого дома, держал в руках палестинский флаг. Сторонники действующего президента в ответ начали скандировать лозунги в поддержку Байдена.

В общей сложности выступление американского лидера прервали восемь раз, охрана вывела из зала около десяти человек, скандировавших негативные в отношении американского правительства лозунги.

Как передавало ИА Регнум, 23 января экс-президент США Дональд Трампзаявил о полной уверенности в своей победе на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии на должность американского президента в штате Нью-Гэмпшир. После подсчёта 12% голосов, как сообщило издание The New York Times, Трамп лидирует с 52,9% голосов. Его главный соперник — экс-постпред США при ООН Никки Хейли набирает 46,4%.