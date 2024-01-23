Москва, 23 января, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Сбои в работе видеохостинга YouTube отметили российские пользователи из ряда крупных городов страны. Данные приводит 23 января сервис Downdetector, фиксирующий неполадки в работе популярных интернет-платформ.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

Сбои начались около 22:30 мск. По состоянию на 22:55 мск на сервисе Downdetector зафиксировано около 5,5 тысячи жалоб от жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Нижегородской, Тюменской, Свердловской и Ростовской областей, а также Чувашской и Удмуртской Республик.

Пользователи сообщали, что при попытке загрузки сервиса появлялась страница «Подключение отсутствует». Основная часть пользователей (42%) пожаловалась на общий сбой в работе сайта, еще 27% отметили сбои в работе сайта. У 21% на видеохостинге не получилось загрузить контент, а у 4% возникли проблемы с приложением.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глобальный сбой в работе видеохостинга YouTube произошёл 14 июня 2023 года по всему миру. При этом было зафиксировано исчезновение комментариев под видео.