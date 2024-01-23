Таллин, 24 января, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Локомотивы, закупленные в США В 2002 году, приняли решение разрезать на металлолом власти Эстонии. Об этом 23 января сообщил эстонский портал телерадиовещания ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Американские локомотивы произведены в США в 1980-е годы, а в Эстонию их завезли в 2002 году. По назначению их давно не использовали, так как в процессе эксплуатации выяснилось, что они слишком тяжёлые для эстонских железных дорог и разрушают инфраструктуру.

«Старые американские локомотивы эстонской государственной железнодорожной компании Operail, которые в последнее время использовались как доноры запчастей, разрезают в городе Палдиски на металлолом», — сказано в сообщении.

Поясняется, что локомотивы полностью исчерпали себя как доноры запчастей и их приобрела на аукционе фирма Kronimet. Всего осталось 32 дизельных локомотива, которые фирма режет на металлолом. В Турцию фирма отправит чёрный металл, а цветной металл намерены приобрести покупатели из стран Европы и Азии.

Судьбу самой компании Operail, терпящей крупные убытки из-за закрытия российского транзита, решит правительство Эстонии до конца января.

Ранее ИА Регнум сообщало, что введение Западом санкций против России серьёзно ударило по эстонскому транзиту. Эстонские железные дороги стали перевозить в восемь раз меньше грузов.

Председатель правления железнодорожной компании Operail — дочерней фирмы «Эстонской железной дороги» (Eesti Raudtee) Рауль Тоомсалу заявил, что в результате западных санкций против России объёмы грузоперевозок по железной дороге Эстонии сократились более чем на 60%. Так, по его словам, в 2021 году перевозили в среднем 1,2 млн тонн в месяц, а в первой половине 2022 года, снижение грузоперевозок составило менее чем 500 тысяч тонн в месяц.