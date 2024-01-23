Москва, 23 января, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин признался в любви Башкирии, напомнив о её немалых заслугах в моменты, когда государству была нужна помощь. Об этом российский лидер заявил во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

Фотохост-агентство РИА НовостиКристина Кормилицына

Разговаривая с представителями Башкирии, находящимися в зале, глава государства отметил, что очень любит республику и её жителей, напомнив о её добровольном решении стать частью российского государства.

«Башкиры взяли на себя функции пограничной стражи в войну 1812 года, вооружили всех своих молодых людей, посадили на коней всех мужчин, начиная с 15 лет», — подчеркнул Путин.

На открытии Года семьи на выставке «Россия» на ВДНХ глава государства назвал Россию огромной семьёй с общими ценностями, делающими её сильной и помогающими преодолевать любые трудности. Как отметил Путин, в некоторых странах институт семьи и нормальные ценности цинично разрушаются и подменяются, но россияне будут их сберегать, укреплять и передавать из поколения в поколение. Путин подчеркнул, что таким является безусловный выбор России.