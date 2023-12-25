Москва, 25 декабря, 2023, 16:27 — ИА Регнум. В крупных городах России средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за год выросла на 24% и составила порядка 25,1 тыс. рублей. Об этом сообщил сайт аренды и продажи жилья «Циан».

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным компании, за первые пять месяцев 2023 года аренда подорожала примерно на 4%. В период с июня по октябрь рост ускорился — ставки увеличились на 20%.

Больше всего аренда подорожала в Перми — на 53%. В Челябинске — на 45%, на 43% в Омске. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость аренды увеличилась на 23% и 24%, соответственно.

«В этом году сезонное увеличение ставок началось раньше и не заканчивалось дольше, чем обычно. За счёт повышенного спроса и снижения объёма предложения рост продолжался на протяжении всего третьего квартала и в начале четвёртого квартала, хотя обычно во второй половине сентября ставки начинают снижаться вместе с сокращением активности», — отметили аналитики.

По их данным, стоимость аренды перестала расти в ноябре, но резкого снижения так и не произошло, а на рынке вновь возникла ценовая стагнация.

По мнению эксперта «Циан. Аналитика» Елены Лапшиной, долгий и сильный рост арендных ставок обусловлен восстановлением спроса по причине возвращения релокантов, уменьшением практики удалённой работы и использованием аренды теми, для кого ипотека стала слишком дорогой или рискованной.

Как сообщало 16 декабря ИА Регнум, в России может быть постепенный рост рынка арендного жилья. Как считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, кабмин нашёл способ вытеснить с рынка жилья слабо обеспеченных финансами и потенциально неплатёжеспособных заёмщиков.

Зубец рассказал, что в России недвижимость способны купить не больше 15% россиян, из которых 2–3% — за наличный расчёт и без привлечения кредитов, ещё 12–13% — за счёт ипотеки. Эксперт выразил мнение, что перегретый рынок жилья начнёт постепенно охлаждаться, количество желающих получить ипотеку, будет расти, а число тех, кто сможет её в реальности получить, — падать.