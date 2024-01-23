Москва, 23 января, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Десять космических кораблей «Орёл» планируется отправить к Российской орбитальной станции в период с 2028 по 2033 годы. Информация следует из диаграммы, представленной на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королёва генконструктором России по пилотируемым системам и генконструктором РКК «Энергия»Владимиром Соловьёвым.

Станислав Красильников/ТАСС

«Орёл» — российский многоразовый пилотируемый космический корабль, спроектированный с целью доставки людей и грузов за околоземную орбиту, при необходимости — для полётов на космические станции на околоземной орбите. В автономном режиме способен находиться до 30 суток, при полёте в составе орбитальной станции — до года. Спускаемый аппарат «Орла» состоит из алюминиевых сплавов и будет приземляться с помощью трёх парашютов и реактивной системы мягкой посадки на амортизированные опоры.

Как сообщало ИА Регнум, «Орёл» будет приземляться в двух районах — в Оренбургской области и в Сибири. Важным требованием к выбору мест была их близость к действующим транспортным коммуникациям и местам с возможностью при необходимости оказания медицинской помощи экипажу. Возможное отклонение возвращаемого аппарата космического корабля от расчётной точки посадки при штатном управляемом спуске как при возвращении от Луны, так и с околоземной орбиты, будет составлять не более семи километров.