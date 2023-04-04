Москва, 4 апреля, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Проектируемый российский космический корабль «Орёл» будет приземляться в двух районах — в Оренбургской области и в Сибири. Карта с обозначенными точками посадки была опубликована в научном журнале Центра подготовки космонавтов имени Гагарина «Пилотируемые полёты в космос».

Федеральное космическое агентство Макеты космического корабля «Орёл»

Важным требованием к двум основным районам посадки является их близость к действующим транспортным коммуникациям (аэродромам, дорогам, железным дорогам) и местам, обеспечивающим возможность оказания медицинской помощи экипажу, говорится в публикации.

Один из районов посадки, указанных на карте, находится между реками Волга и Урал, второй расположен между Обью и Иртышом. Оба района находятся довольно близко к границе России с Казахстаном.

Отмечается, что возможное отклонение возвращаемого аппарата космического корабля от расчётной точки посадки при штатном управляемом спуске как при возвращении от Луны, так и с околоземной орбиты будет составлять не более семи километров.

Автомобильные дороги в выбранных районах будут находиться на удалении 20-25 километров. Также планируется, что в непосредственной близости от этих дорог будут подготовлены площадки для вертолетов, предназначенных для поиска экипажа корабля.