Москва, 23 января, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 января проведёт переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби, который посетит Россию с официальным визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.

AP/TASS Президент Чада Махамат Идрис Деби

Стороны планируют обсудить перспективы развития отношений между странами в различных областях.

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