Варшава, 23 января, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского, который объявил голодовку 9 января, вечером 22 января перевезли из камеры в больницу. Об этом в интервью телеканалу Telewizija Trwam сообщил советник президента Анджея Дуды Блажей Побожи, сообщило Radio Maryja.

EPA/ТАСС Бывший министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский

«Состояние министра серьёзное. У меня информация, что угрозы для жизни нет, но сам факт, что его перевезли, является доказательством того, что ситуация действительно драматическая», ― сказал советник.

Он уточнил, что бывшего главу МВД доставили в отделение неотложной помощи больницы в Радоме.

В центральном управлении тюремной службы отказались комментировать ситуацию, заявив, что не предоставляют информацию о состоянии здоровья заключенных.

«Я не могу себе представить, что в сложившейся драматической ситуации прокурор Адам Боднар не освободит сегодня Мариуша Каминьского от дальнейшего пребывания в тюрьме», ― сказал Побожи.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января стало известно, что польская полиция задержала в президентском дворце в Варшаве бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского. Вместе с экс-чиновником задержали и его бывшего заместителя Мачея Вонсика. Они прибыли во дворец по приглашению президента.

При этом в момент задержания самого главы государства в здании не было. Журналисты отметили, что Каминьский и Вонсик удивились действиям правоохранителей, но не стали сопротивляться. Их задержали по решению суда, вынесенному 9 января.

В 2015 году Каминьского и Вонсика осудили за махинации с земельными участками и коррупцию, но тогда Дуда решил помиловать их. В конце 2023 года в рамках этого же уголовного дела их обоих приговорили к двум годам заключения и лишили депутатского статуса. Депутаты от бывшей правящей в Польше партии «Право и справедливость» сочли приговор незаконным и политически мотивированным, а также потребовали отменить решение суда.