Варшава, 10 января, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Польская полиция задержала в президентском дворце в Варшаве бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского, сообщила радиостанция RMF24.

jamajkamusic Польша

Вместе с экс-чиновником задержали и его бывшего заместителя Мачея Вонсика. Они прибыли во дворец приглашению президента Польши Анджея Дуды.

При этом в момент, когда происходило задержание, самого главы государства в здании не было. Журналисты отметили, что Каминьский и Вонсик удивились действиям правоохранителей, но не стали сопротивляться.

Их задержали по решению суда, вынесенного 9 января.

В 2015 году Каминьского и Вонсика осудили за махинации с земельными участками и коррупцию, однако тогда Дуда решил помиловать их. В конце 2023 года в рамках этого же уголовного дела их обоих приговорили к двум годам заключения и лишили депутатского статуса.

Депутаты от бывшей правящей в Польше партии «Право и справедливость» назвали указанный приговор незаконным и политически мотивированным, а также потребовали отменить решение суда.

15 октября в республике состоялись парламентские выборы, на которых большинство получила оппозиция во главе с либеральной партией «Гражданская платформа». Эта политическая сила вместе с объединениями «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение и договорились сформировать правительство.

13 декабря новым премьер-министром Польши стал Дональд Туск, возглавляющий «Гражданскую платформу»