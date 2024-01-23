Таллин, 23 января, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Русскоязычные солдаты оказались в большинстве в одном из батальонов Сил обороны Эстонии. Об этом рассказал командир дивизии генерал Вейко-Велло Пальм в беседе с газетой Sakala.

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Как пояснил генерал, эстонские власти позволяют новобранцам выбрать место службы в армии, и все проблемы в Вируском батальоне появились по этой причине. Пальм уточнил, что солдаты из восточных городов страны, Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы, где традиционно преобладает русскоязычное население, отдают предпочтение службе рядом с домом.

«В какой-то момент русскоязычных солдат в Вируском батальоне стало больше, чем эстоноязычных», — объяснил генерал.

Пальм добавил, что проблему решают рассредоточением новобранцев, а солдаты, чьим языком общения не является русский, приезжают в батальон из Таллина. При этом генерал указал, что с солдатами, не владеющими эстонским языком, по-русски не разговаривают.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила в январе премьер Эстонии Кая Каллас, правительство страны прекратит финансировать образование на русском языке при переходе к единой эстонской школе.

По словам Каллас, в Эстонии существует большая проблема, связанная с двумя языковыми системами, и решать её нужно было давно, так как необходимо, чтобы жители Эстонии находились в едином информационном пространстве, а количество говорящих по-эстонски людей росло.

В декабре 2022 года эстонский парламент принял законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. В августе 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) признало дискриминацию в отношении русскоязычной общины Эстонии.