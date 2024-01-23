Нью-Йорк, США, 23 января, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Обеспокоенность ростом напряжённости в Красном море выразили министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече в ООН. Об этом 23 января сообщила пресс-служба МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Выражена общая обеспокоенность напряженной обстановкой в акватории Красного моря, резко деградировавшей в результате безответственных силовых акций США и ряда примкнувших к ним государств против Йемена», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, министры обменялись мнениями по ближневосточной проблематике и высказались в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа и обеспечения условий для гуманитарного содействия жителям анклава.

В ходе переговоров главы МИД подчеркнули обоюдную готовность к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного практического взаимодействия во всех приоритетных областях.

Ранее ИА Регнум сообщало о начале переговоров между главой МИД России Лавровым и его иранским коллегой Абдоллахианом на полях открытых министерских дебатов Совета Безопасности ООН по ситуации на палестинских территориях.