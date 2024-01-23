Лондон, 23 января, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Новый раунд приема заявок на финансирование поставок вооружений Киеву из Международного фонда поддержки Украины (IFU) начнется в ближайшее время, заявил заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи на слушаниях в британском парламенте. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

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Так замглавы ведомства ответил на соответствующий вопрос депутата Джона Хили.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Кильский институт мировой экономики опубликовал данные из своего проекта Ukraine Support Tracker. Специалисты учреждения пришли к выводу о том, что в 2023 году западные страны по сравнению с 2022 годом заметно сократили поставки вооружений на Украину.

20 января офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что американские власти вряд ли предоставят Киеву военную помощь, которую украинская сторона запрашивает для своего выживания. Он пояснил, что Вашингтон столкнулся с серьёзными внутренними проблемами, в частности с ситуацией с безопасностью границ, которая требует вмешательства и привлечения ресурсов.