Вашингтон, 20 января, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Вряд США предоставят киевскому режиму запрашиваемую для выживания военную помощь. У Вашингтона возникла необходимость решать внутренние проблемы, в частности это касается безопасности границ, заявил отставной офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер.

Сергей Корсун ИА Регнум США. Украина. Остин. Зеленский

«Я думаю, что у украинцев нет шансов получить помощь, которую они просят и которая позволит им выжить в этом году. Поэтому я и считаю, что сейчас мы наблюдаем конец Украины», — сказал он «РИА Новости».

Военный аналитик добавил, что украинская армия не сможет продолжать сопротивление без значительной материальной поддержки со стороны США, маловероятно, что она предвидится.

Украина уже не получит прежних объёмов военной помощи от Вашингтона, поскольку в США увидели, что поставки американского оружия не позволили достичь успеха украинской армии, пояснил Риттер.

С точки зрения эксперта, в Белом доме понимают, что передача Киеву какого-либо вооружения не изменит исхода противостояния, у ВСУ нет шансов.

Как сообщало ИА Регнум, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что американское руководство для завершения военного конфликта на Украине должно прекратить поддержку Киева и начать мирные переговоры. ВСУ, по его словам, не смогут избежать провала, поэтому необходимо прекратить финансирование украинской армии, так как это является «выбрасыванием денег впустую».

Ситуация на Украине кардинально изменилась в пользу России после прекращения военной помощи от США, заявил бывший начальник штаба американской армии, генерал в отставке Джек Кин. Украинская армия перешла к обороне по всей линии фронта. Из-за дефицита вооружений и боеприпасов ВСУ вынуждены действовать более осторожно, сказал эксперт.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года назвал условие для завершения специальной военной операции на Украине. По его словам, это произойдёт тогда, когда люди, которые считают Россию своей родиной, получат гарантии безопасности. Основной вопрос заключается не в территориях, подчеркнул глава государства.