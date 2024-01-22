Москва, 22 января, 2024, 13:10 — ИА Регнум. В Москве расширили зону платной парковки, добавив 50 новых участков улиц, с 22 февраля список дополнят ещё 31 участком. Об этом стало известно 22 января.

РИА Новости/Евгений Одиноков

«В зону действия резидентных разрешений вошли 50 участков. Жители указанных домов могут оформить парковочное разрешение и парковаться бесплатно», — говорится в сообщении в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что услуга оформления доступна онлайн, срок её предоставления — шесть рабочих дней. Изменения согласованы муниципальными депутатами. Как пояснили в департаменте, платные парковки дают местным жителям приоритет при выборе места и уменьшают количество нарушений правил стоянки.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года изменились отдельные тарифы, включая эвакуацию и парковку, что, по мнению экспертов, поможет разгрузить дороги. Как заявил урбанист Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Андрей Борисов, меры позволят соблюдать баланс, при котором всегда есть свободные парковочные места и не нужно тратить время на их поиск или парковаться с нарушениями.

В дептрансе отметили, что в то же время тарифы для нарушивших правила и попавших на спецстоянку водителей ниже, чем реальная стоимость эвакуации, рассчитанная по методике ФАС. При условии, что эвакуацию оплатят вовремя — в течение 60 дней. Так, первые сутки авто находится на спецстоянке бесплатно, а на его перемещение и хранение сохраняется скидка 25%, если оплатить до получения авто.