Москва, 3 октября, 2023, 20:05 — ИА Регнум. В октябре и ноябре для водителей Москвы изменится ряд тарифов, включая тариф на эвакуацию и парковку. По мнению экспертов, это поможет разгрузить городские дороги.

Jeffrey Smith Парковка

Урбанист Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Андрей Борисов считает, что меры позволяют соблюдать баланс, при котором всегда есть свободные парковочные места и не нужно тратить время на их поиск или, что еще хуже, парковаться с нарушениями.

С 15 октября в столице изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей. Новый тариф будет пересчитан с учетом роста реальных затрат города на эвакуацию, а именно цен на топливо, зарплат работников, средств на содержание эвакуаторов и стоянок.

В департаменте транспорта Москвы отмечают, что несмотря на то, что водители, чьи автомобили попали на спецстоянку, нарушили правила, для них устанавливаются тарифы ниже, чем реальная стоимость эвакуации, рассчитанная по методике ФАС. При условии, что эвакуация будет оплачена вовремя — в течение 60 дней. Так, первые сутки авто находится на спецстоянке бесплатно, а на его перемещение и хранение сохраняется скидка 25%, если оплатить до получения авто.

«Город проиндексировал тарифы на эвакуацию. Понятно, что это сделано из объективных причин: растёт цена на топливо, затраты на обслуживание техники и прочее», — отметила председатель комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы Сабина Цветкова. По ее словам, стоимость всё равно останется ниже фактических затрат на эвакуацию, что огромный плюс для добросовестных водителей, которые оплачивают эвакуацию вовремя. «Кроме того, сохранятся все другие льготы: первые сутки хранения на спецстоянке останутся бесплатными, а на перемещение сохранится скидка 25%, если оплатить его до получения авто», — добавила она.

С 7 ноября на некоторых улицах с платными парковками изменятся тарифы на парковку. На семи улицах цена будет снижена. На тех улицах, где загрузка платных парковок достигает 90-100%, будут действовать новые тарифы. Так, действующая тарифная сетка — максимальный тариф 450 руб. в час — остается прежней и повышаться не будет. Эти решения позволят сделать дороги свободнее, а для местных жителей станет больше доступных мест для стоянки возле дома.

«Специалисты мониторят ситуацию: там, где перед наплывом желающих оставить автомобиль не справляется даже платная парковка — тариф повышают, а там, где большое количество мест пустует — тариф снижают», — пояснил Борисов. Также с 7 ноября в зону платной уличной парковки войдет 21 участок улиц по просьбам местных жителей. Муниципальные депутаты согласовали изменения.

Это позволит местным жителям в приоритетном порядке оставлять машины в своем районе. Им парковку оплачивать не нужно, надо просто оформить резидентное разрешение.

«Количество машин в Москве ежегодно растет, поэтому логично, что расширяется и зона платной парковки. Историческая застройка много где просто не позволяет создавать новые парковочные места, при этом местным жителям нужно где-то оставлять автомобили», — пояснил руководитель экспертного центра «Пробок. Нет» Александр Шумский. Эксперт добавил, что каждый год в разных районах появляются новые места притяжения автомобилистов: новые магазины, торговые центры, объекты инфраструктуры, офисы, что приводит к стихийным стоянкам и большому скоплению машин на парковках. «Это решается с помощью резидентных парковочных разрешений: местные автомобилисты спокойно паркуются рядом с домом в приоритетном порядке и без оплаты, а другие водители не оставляют свои авто надолго, так как парковка платная», — подчеркнул он.