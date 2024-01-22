Батуми, Грузия, 22 января, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Сообщения о якобы заложенных в торговых центрах Батуми взрывных устройствах оказались ложными. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Служба госбезопасности Грузии (СГБ).

Отмечается, что 21 января в СГБ поступили сообщения о возможных размещениях взрывных устройств в Батуми.

«В связи с полученным сообщением контртеррористическое отделение СГБ и министерство внутренних дел провели специальное мероприятие в торговых центрах и учебных заведениях Батуми, в которых взрывчатое вещество или взрывное устройство не было найдено», — говорится в заявлении.

После анализа полученной информации удалось установить, что сообщения о взрывных устройствах на территории Батуми поступили в Грузию из-за границы, для чего злоумышленники использовали телефонный номер несовершеннолетнего грузинского гражданина, добавили в пресс-службе.

По факту ложного сообщения о теракте начато расследование, СГБ уже обратилась к партнёрам для идентификации инициатора сообщения.

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