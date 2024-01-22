Вашингтон, 22 января, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) посоветовало пользователям самолётов Boeing 737-900ER предварительно осматривать заглушки дверей для проверки надёжности креплений. Об этом 21 января сообщила пресс-служба ведомства.

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«В качестве дополнительного уровня безопасности Федеральное управление гражданской авиации рекомендует эксплуатантам самолётов Boeing 737-900ER визуально проверять заглушки средней двери, чтобы убедиться, что дверь надёжно закреплена», — пояснили в FAA.

Дополнительные меры предосторожности вызваны авиапроисшествием с самолётом Boeing 737-9 MAX.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 января самолёт Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершал рейс из Портленда в город Онтэрио в штате Калифорния. На высоте около пяти километров у воздушного судна, на борту которого находились 180 человек, включая шесть членов экипажа, вырвало кусок фюзеляжа вместе с дверью аварийного выхода.

Позднее оторвавшуюся в полёте дверь нашёл житель Портленда. Деталь упала на заднем дворе частного дома. Люди в результате ЧП не пострадали.

По словам одного из пассажиров, иллюминатор выпал вскоре после взлёта. Экипаж сообщил о разгерметизации самолёта, после чего борт вернулся в аэропорт вылета. Национальный совет США по безопасности на транспорте приступил к расследованию произошедшего.

В марте 2019 года самолёт Boeing 737 Max запретили к полётам во всём мире после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли 346 человек. Причиной трагедий стали недостатки лайнера.