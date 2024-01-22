Киев, 22 января, 2024, 03:43 — ИА Регнум. На Украине после задержания бизнесмена Игоря Мазепы началась более масштабная операция по политической зачистке, заявил в Telegram-канале при помощи адвокатов депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО в Киеве по подозрению в государственной измене.

President.gov.ua Александр Дубинский

Дубинский напомнил о конституции страны, где полномочия президента Украины определены пятилетним сроком. В конце марта у Владимира Зеленского время нахождения у власти истекает, потребуется решение о передаче правления Украиной парламенту. По словам Дубинского, ключевым оппонентом власти в Верховной раде является бывший украинский лидер Пётр Порошенко, под которого провели соответствующее задержание.

Депутат отметил, что Мазепа является «близким другом» соратника Порошенко Бориса Ложкина. В интересах бывшего украинского президента он якобы занимался инвестициями в облигации внутреннего государственного займа.

«Ключевой интерес для госбюро расследований Украины, выполняющего роль гестапо офиса президента, был поиск документов, которые позволят предъявить подозрения Порошенко и сделать это так, чтобы они выглядели чистой экономикой», — предположил парламентарий.

По мнению Дубинского, Порошенко после этого не позднее марта отправят в следственный изолятор. Такие акции направлены на недопуск оппозиции к участию в коалиционном правительстве, которое, скорее всего, придётся создавать в марте–апреле, а подталкивать к этому будут международные партнёры, уставшие от неэффективной монополии пропрезидентской партии «Слуга народа», заключил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января по подозрению в махинации с земельными участниками правоохранители задержали основателя и руководителя украинской инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу. По данным издания «Страна. ua», Игоря Мазепу, его брата Юрия и ещё двоих человек задержали на пункте пропуска на границе с Польшей при попытке выехать с территории Украины. Всего в деле фигурируют около 20 человек. В офисах некоторых компаний прошли обыски, изъяты документы.

Мазепу и его предполагаемых подельников подозревают в незаконном завладении более 7 га земель стратегического назначения, расположенных вдоль Киевской дамбы. По данным следствия, в 2020–2021 годах участки были незаконно отчуждены из госсобственности, безвозмездно переданы частным лицам якобы для ведения садоводства, а затем использованы для строительства коттеджных посёлков.

Зеленский заявил о нежелании украинцев проводить выборы в стране из-за их «опасности и бессмысленности». Он заявил, что готов к выборам, но общество хочет иного.