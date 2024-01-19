Киев, 19 января, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Основатель и руководитель украинской инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в махинации с земельными участниками, сообщило 19 января киевское издание «Страна. ua».

(сс) Igor Mazepa Игорь Мазепа

По этим данным, Игоря Мазепу, его брата Юрия и ещё двоих человек задержали на пункте пропуска на границе с Польшей при попытке выехать с территории Украины. Всего в деле фигурируют около 20 человек, в числе которых застройщики и чиновники. В офисах ряда компаний прошли обыски, были изъяты документы.

Мазепу и его предполагаемых подельников подозревают в незаконном завладении более 7 га земель стратегического назначения, расположенных вдоль Киевской дамбы. По данным следствия, в 2020–2021 годах участки были незаконно отчуждены из государственной собственности, безвозмездно переданы частным лицам якобы для ведения садоводства, после чего использованы для строительства коттеджных посёлков.

Подозреваемым планируется предъявить обвинения по трём статьям уголовного кодекса Украины: создание преступной организации, незаконная приватизация государственного имущества и легализация имущества, полученного преступным путём. Сторона обвинения попросила суд избрать Мазепе залог в размере 700 млн гривен (около 1,6 млрд рублей).

Как сообщало ИА Регнум ранее, в 2020 году руководители киевского режима утвердили земельную реформу, разрешающую продажу участков. Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о возможности продажи земельных участков или прав на них через электронные аукционы. По данным соцопросов, более половины жителей Украины выступали против земельной реформы. Её утверждение было условием предоставления Киеву одного из кредитов МВФ.