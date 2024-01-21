Донецк, 21 января, 2024, 13:18 — ИА Регнум. В Куйбышевском районе Донецка экскаваторщик ремонтной бригады получил ранение из-за сброса снаряда с БПЛА военных киевского режима. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«В Куйбышевском районе по ул. Ленкоранской вражеский беспилотник сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на сетях теплоснабжения. Ранение получил экскаваторщик, экскаватор сгорел», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, число погибших от обстрела ВСУ рынка в микрорайоне Текстильщик Кировского района Донецка увеличилось до 13. Ещё 10 человек получили ранение. Обстрел произошёл сегодня утром.

Кроме Кировского района 21 января ВСУ нанесли удары по Куйбышевскому, Никитовскому и Петровскому районам Донецка. В общей сложности за утро воскресенья военные киевского режима выпустили по Донецку свыше 30 снарядов калибра 155 мм.