Донецк, 21 января, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Не менее 13 человек погибли, десять человек были раненых в результате обстрела рынка в Донецке. Об этом 21 января сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

ИА Регнум

«Предварительной информации, не менее 13 погибших и 10 раненых в результате чудовищного обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик», — сообщил глава региона. Он уточнил, что рынок подвергся атаке ВСУ в воскресенье, в то время, когда там наиболее многолюдно.

Пушилин добавил, что на месте работают оперативные службы, уточняются сведения о погибших и пострадавших. Специалисты ведут работу по поиску фрагментов вооружения.

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По данным «Донского агентства новостей», также в Донецке ВСУ с помощью дрона атаковали коммунальщиков. Оператор экскаватора получил ранение, его экскаватор сгорел.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 21 января обстреляли Куйбышевский, Петровский, Никитовский и Кировский районы Донецка. В общей сложности за утро воскресенье ВСУ выпустили по Донецку более 30 снарядов калибра 155 мм. Ранее сообщалось о 12 погибших.

19 января во время обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадала жительница города. В результате атаки были повреждены пять частных жилых дома по улицам Семёнова-Тянь-Шанского, Переяславской и Волховской.