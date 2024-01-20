Братислава, 20 января, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Словакия отменила распоряжение о прекращении сотрудничества в сфере культуры с Россией и Белоруссией. Об этом 20 января написала словацкая газета Pravda.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество республики с Россией и Белоруссией в сфере культуры.

«В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура», — передал слова министра её пресс-секретарь Павел Чорба.

В марте 2022 года минкульт Словакии, главой которого была представительница одной из либеральных партий Наталья Миланова, запретил контакты и сотрудничество с Россией и Белоруссией. Экс-министр объясняла это осуждением специальной военной операции.

как ранее сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции не работают, но это табуированная тема в высших органах руководства Евросоюза. Он также отметил, что считает необходимым диалог с Москвой. По его словам, нельзя из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.