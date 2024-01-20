Словакия возобновила сотрудничество с РФ и Белоруссией в сфере культуры
Братислава, 20 января, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Словакия отменила распоряжение о прекращении сотрудничества в сфере культуры с Россией и Белоруссией. Об этом 20 января написала словацкая газета Pravda.
Отмечается, что министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество республики с Россией и Белоруссией в сфере культуры.
«В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура», — передал слова министра её пресс-секретарь Павел Чорба.
В марте 2022 года минкульт Словакии, главой которого была представительница одной из либеральных партий Наталья Миланова, запретил контакты и сотрудничество с Россией и Белоруссией. Экс-министр объясняла это осуждением специальной военной операции.
как ранее сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции не работают, но это табуированная тема в высших органах руководства Евросоюза. Он также отметил, что считает необходимым диалог с Москвой. По его словам, нельзя из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.