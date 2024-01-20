Берлин, 20 января, 2024, 17:29 — ИА Регнум. ВСУ приходится оставлять позиции из-за критической нехватки бойцов и дефицита боеприпасов, заявил 20 января журналист Кристоф Ваннер в своём репортаже на немецком телеканале Welt.

Иван Шилов ИА Регнум

«Постоянно появляются участки фронта, которыми ВСУ приходится пренебрегать, чтобы армия могла защитить другие участки и отбить атаки русских», — отметил журналист.

ВС РФ, по его словам, осведомлены о положении дел и наносят удары именно по слабым местам ВСУ. Те пытаются закрывать бреши, но российские войска вновь находят уязвимые позиции, и, поражая их, продвигаются вперёд, отметил журналист.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в последние недели в западных СМИ появились десятки репортажей и материалов о проблемах ВСУ с техникой, боеприпасами и личным составом и вероятном отступлении киевской армии в ближайшем будущем.

В частности, 20 января обозреватели издания Business Insider в своей публикации отметили, что ВСУ больше не могут эффективно использовать базовые гражданские беспилотники из-за российских средств радиоэлектронной борьбы, притом что прежде именно БПЛА были одним из главных видов вооружения ВСУ на фоне нехватки боеприпасов для артиллерии.

Также 20 января немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после посещения Киева и общения с военнослужащими ВСУ на линии фронта заявил в эфире канала Welt, что ВСУ находятся в патовой ситуации, поскольку бойцы изнеможены, а снарядов для отражения атак ВС России недостаточно.