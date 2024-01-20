Берлин, 20 января, 2024, 10:26 — ИА Регнум. ВСУ находятся в патовой ситуации, поскольку украинские бойцы изнеможены, а снарядов недостаточно для отражения атак ВС России. Об этом в эфире канала Welt заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после посещения Киева и общения с украинскими военнослужащими на фронте.

Peter Druk/Global Look Press

«Я должен сказать, что это крайне драматичная ситуация. Я поговорил с бойцами на фронте, вчера и сегодня я также поговорил с генералами, политиками. Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел», — заявил он, отметив, что украинские бойцы очень устали, поскольку пребывают на фронте уже два года без каких-либо выходных.

Журналист добавил, что отсутствие боеприпасов ставит ВСУ в безвыходное положение. Журналист также признал, что ВС России постоянно продвигаются вперёд.

Как передавало ИА Регнум, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Киев терпит катастрофическое поражение. Он уточнил, что Вашингтон противостоит миру, который он не знает и не понимает.

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен подтвердил, что ВСУ терпят поражения по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что с 13 по 19 января ВС России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотниками.

В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществлялось изготовление порохов, боеприпасов и разведывательно-ударных дронов, а также ремонт вооружения и техники. Кроме этого, поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наёмников и националистов. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.