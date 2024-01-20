Вашингтон, 20 января, 2024, 12:53 — ИА Регнум. ВСУ больше не могут эффективно использовать базовые гражданские беспилотники из-за российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 20 января написал Business Insider.

Ashley Chan/Global Look Press

Отмечается, что украинцы используют беспилотники гражданского назначения, модифицируя их под военные нужды.

«Их эффективность значительно ухудшается по мере того, как системы радиоэлектронной борьбы ВС России становятся мощнее», — говорится в статье.

Обозреватели отметили, что такие БПЛА были одним из главных видов вооружения ВСУ, особенно на фоне нехватки боеприпасов для артиллерии. Но из-за совершенствования российских систем РЭБ эти дроны стали непригодными для использования.

Как передавало ИА Регнум, британская газета The Daily Telegraph сообщила, что российские военные разработали новые средства РЭБ, которые могут незаметно подавлять западные реактивные системы и украинские беспилотники. Издание назвало средства РЭБ примером критически важного технологического преимущества России в конфликте.

Ранее представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что российские войска превосходят украинскую армию в вопросах РЭБ.

Представители украинской армии в июне заявили, что у ВСУ отсутствуют беспилотники-камикадзе для эффективного противостояния российским войскам в районе Ямполя (оккупированная Украиной территория ДНР, посёлок близ Красного Лимана). Солдаты признались, что главная цель для них — не попасться в кадр российским дронам, которые отслеживают позиции ВСУ с воздуха круглосуточно.