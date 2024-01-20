Санкт-Петербург, 20 января, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Бойцовская собака покусала мужчину и его пса в Санкт-Петербурге. Об этом 20 января сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

Doug Garrett/Global Look Press

Инцидент произошёл вечером 19 января на улице Есенина около детского сада. Женщина выгуливала бойцовскую собаку, не надев на неё намордник. Во время прогулки та напала на мужчину и его пса.

Отмечается, что пострадавший обратился за помощью в травмпункт и ветеринарную лечебницу.

Как ранее сообщало ИА Регнум, случайный прохожий в Омске спас ребёнка, который подвергся нападению стаи бродячих собак. Инцидент произошёл на Мельничной улице, когда мальчик вышел из дома в школу. Собаки повалили его на снег и начали рвать одежду, а также укусили его за ногу. Ребёнка после происшествия доставили в травмпункт.