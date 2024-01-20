В Санкт-Петербурге бойцовская собака напала на мужчину и его пса
Санкт-Петербург, 20 января, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Бойцовская собака покусала мужчину и его пса в Санкт-Петербурге. Об этом 20 января сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.
Инцидент произошёл вечером 19 января на улице Есенина около детского сада. Женщина выгуливала бойцовскую собаку, не надев на неё намордник. Во время прогулки та напала на мужчину и его пса.
Отмечается, что пострадавший обратился за помощью в травмпункт и ветеринарную лечебницу.
Как ранее сообщало ИА Регнум, случайный прохожий в Омске спас ребёнка, который подвергся нападению стаи бродячих собак. Инцидент произошёл на Мельничной улице, когда мальчик вышел из дома в школу. Собаки повалили его на снег и начали рвать одежду, а также укусили его за ногу. Ребёнка после происшествия доставили в травмпункт.