Нью-Йорк, США, 20 января, 2024, 12:16 — ИА Регнум. В КНР наблюдается дефляция по сценарию Японии 1980-х и безработица молодежи, что говорит о начале эпохи застоя и разочарования. Об этом заявил американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман.

Ding Lei/Global Look Press

«Это не полномасштабный кризис, по крайней мере пока, но есть основания полагать, что Китай вступает в эпоху застоя и разочарования», — цитирует эксперта The New York Times.

При этом, как отметил экономист, ряд аналитиков ожидали, что в КНР будет экономический бум после отмены коронавирусных ограничений.

«Однако вместо этого страна отстала практически по всем показателям, кроме ВВП, который, предварительно, вырос на 5,2%»,— сообщил Кругман.

Среди причин сложившейся ситуации специалист назвал подавление частной инициативы, «финансовые репрессии» (выплата низких процентов по сбережениям и предоставление дешевых кредитов привилегированным заёмщикам), а также слабую систему социальной защиты, которая заставляет семьи копить на случай возможных чрезвычайных ситуаций. Также он отметил, что численность трудоспособного населения Китая достигла пика примерно в 2010 году и с тех пор продолжает сокращаться, а общая производительность стагнирует.

Пол Кругман заявил, что Китаю нужно переориентировать большую часть доходов на домохозяйства, а также укрепить систему социальной защиты.

Как сообщало ИА Регнум,Китай может обогнать США по номинальному размеру ВВП в 2037 году, по мнению британского Центра экономических и деловых исследований, несмотря на такие проблемы, как медленное восстановление КНР после Covid-19 и неблагоприятная демография. Эксперты уверены, что росту поспособствует большая численность населения и экономическая политика Китая. Шансы на то, что страна потерпит неудачу в достижении высокого экономического роста, минимальны, заявили британские специалисты.