Киев, 20 января, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Высказывание зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева об опасности Украины для украинцев и участи самой страны, стали мощным предупреждением для киевского режима. Так заявил руководитель украинского аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев в интервью YouTube-каналу «Да это так».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Ермолаев согласился с Медведевым, что его соотечественников действительно не ждёт ничего хорошего при нынешней ситуации в стране. По его мнению, чтобы там кто ни говорил, Украине нужно идти на мирные переговоры с Россией.

«Мне кажется это очень важным и тревожным. Это действительно сформулированный вызов Украине», — прокомментировал Ермолаев слова Дмитрия Медведева.

Аналитик добавил, что украинцев становится всё меньше, и даже если будет много танков, «нам некого будет сажать в них». Поэтому, по мнению Ермолаева, нужно искать вариант невоенного пути.

Как сообщало ИА Регнум, Украина опасна для украинцев, заявил 17 января в Telegram-канале Дмитрий Медведев, уточнив при этом, что речь идёт «о совершенно любой Украине», а не только о нынешнем «бандеровском политическом режиме».

Он также подчеркнул, что убийство Украины может произойти и через десять, и через 50 лет, и что его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО.

3 ноября 2023 года президент Владимир Путин напомнил, что Украины как государства не было, это была часть Российской империи, а республику на её территории сформировали при советской власти. Он добавил, что при формировании Украины к ней присоединили южнорусские земли.