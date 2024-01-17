Москва, 17 января, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Украина опасна для украинцев, заявил 17 января в Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, уточнив при этом, что речь идёт «о совершенно любой Украине», а не только о нынешнем «бандеровском политическом режиме».

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Государство, образованное на исторических российских территориях, Медведев назвал «раковым новообразованием под именем Украина». И теперь, кто бы ни стоял у руля, это не добавит легитимности его правлению, считает Медведев. Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что на этом основании поводы для возобновления военных действий будут сохраняться практически всегда.

«Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом», — заявил Медведев.

Он также подчеркнул, что убийство Украины может произойти и через десять, и через пятьдесят лет, и что его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО.

Назвав украинцев «практичными людьми», исключив из их числа «отмороженных националистов», заместитель главы Совбеза РФ предположил, что граждане «искусственной страны», выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, выберут в конечном счёте жизнь.

«Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких. И чем быстрее украинцы осознают это — тем лучше», — отметил Медведев.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 17 января подчеркнула: бригада главы киевского режима Владимира Зеленского поставила на карту существование Украины и её людей, которые лишены права самим решать свою судьбу. Дипломат также считает, что будущее Украины должен решать украинский народ, а не Запад.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября 2023 года Путин напомнил, чтоУкраины как государства не было, это была часть Российской империи, а республику на её территории сформировали при советской власти. Он добавил, что при формировании Украины к ней присоединили южнорусские земли.

«Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают», — сказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов на «Итогах года».

Глава ДНР Денис Пушилин 8 января призвал исправить ошибки, допущенные советским руководством, и освободить русские города — Одессу и Николаев.

В ходе общения со студентами 25 января 2024 года президент России отмечал, что целью спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине является защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях.

Россия и Украина связаны общим прошлым, и историческое будущее у них тоже общее, подчёркивал 28 ноября помощник президента РФ Владимир Мединский. Он также указывал на то, что мир с Украиной будет возможен только после выполнения всех целей специальной военной операции.