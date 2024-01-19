Казань, 19 января, 2024, 16:48 — ИА Регнум. На трассе М-7 «Волга» недалеко от населённых пунктов Шали и Нептун в Пестречинском районе Республики Татарстан произошло ДТП с участием 50 автомобилей, сообщил 19 января глава района Ильхам Кашапов.

«В результате неблагоприятных погодных условий произошло массовое ДТП с участием 50 автомобилей (ориентировочно). Пострадавших — три человека, мужчина 1966 года рождения доставлен в РКБ города Казани», — написал он в Telegram-канале.

В результате массового ДТП никто не погиб, к ликвидации последствий привлекались 30 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек и пять единиц техники, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, 16 января на трассе М-7 «Волга» под Казанью произошла массовая авария с участием не менее чем 15 автомобилей.

Массовая авария произошла в Новгородской области 8 января на трассе М-11 «Нева». ГИБДД зафиксировала 17 ДТП с участием 66 автомобилей. Погибли четыре человека — ребенок 2023 года рождения, его родители и водитель автомобиля — участника ДТП. С места аварии госпитализировали пятерых несовершеннолетних, 14 взрослым также оказали медицинскую помощь.