Казань, 16 января, 2024, 14:13 — ИА Регнум. На трассе М-7 «Волга» под Казанью произошла массовая авария с участием не менее чем 15 автомобилей. Об этом 16 января сообщил телеканал RT.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что после ДТП образовалась большая пробка. Информации о пострадавших нет.

Госавтоинспекция Татарстана сообщила, что на автодороге М-7 введено временное ограничение движения для грузового транспорта и автобусов, которое продлится до улучшения погодных условий.

Как сообщало ИА Регнум, массовая авария произошла в Новгородской области 8 января на трассе М-11 «Нева». ГИБДД зафиксировала 17 ДТП с участием 66 автомобилей. Погибли четыре человека — ребенок 2023 года рождения, его родители и водитель автомобиля — участника ДТП. С места аварии госпитализировали пятерых несовершеннолетних, 14 взрослым также оказали медицинскую помощь.

В Тульской области 2 января более 20 машин столкнулись на трассе М-4 «Дон». На трассе были отмечены сложные погодные условия, снег и плохая видимость, из-за которых затруднено движение.