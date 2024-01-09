Великий Новгород, 9 января, 2024, 11:43 — ИА Регнум. В Новгородской области утранены последствия ДТП на трассе М-11 «Нева» с участием 66 автомобилей, сообщили 9 января в пресс-службе минтранса по региону. В региональном управлении МЧС уточнили, что жертвами дорожной трагедии, произошедшей накануне, 8 января, стали четверо человек, ещё 16 пострадали, пятеро из них — дети, указали спасатели.

ГУ МЧС по Новгородской области Спасатели МЧС России на месте массового ДТП в Новгородской области

За последний год это не первая массовая авария на М-11. Столкновение с участием 42 автомобилей случилось 26 февраля 2023 года в Маловишерском районе Новгородской области. Пострадали тогда 12 человек, в том числе четверо детей. Одна женщина-водитель погибла на месте происшествия. Один из попавших в аварию грузовиков перевозил битум, в результате ДТП произошла его утечка на проезжую часть.

Массовая авария, случившаяся 8 января 2024 года, произошла на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом. Судя по записям с камер наружного наблюдения, в уже образовавшийся затор с большегрузами на большой скорости влетали легковушки — некоторые уходили в занос. Дорога была в снегу.

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Протяжённость затора составила около 1,5 км. Для участников ДТП были развернуты пункты обогрева, пассажиров обеспечили горячим чаем и бутербродами, информировал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

О пострадавших известно, что двое взрослых находятся сейчас в Новгородской областной клинической больнице, их состояние оценивается врачами как средней тяжести. Всего сотрудники Госавтоинспекции оформили 17 ДТП.

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Как уточнили в МЧС России, несмотря на неблагоприятные погодные условия, удалось в полной мере задействовать авиацию. Сократить время реагирования на происшествие помогли также навыки, полученные спасателями на учениях в ноябре, которые проводились на трассе М-11. Авиация МЧС России доставила трёх детей и их отца, пострадавших в ДТП, в Великий Новгород.

По состоянию на 06:30 мск 9 января на месте происшествия оставался один автомобиль, а не имевшие ранее возможности развернуться 58 грузовиков продолжили движение.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Следователи проверяют, в частности, как убирался снег на трассе.

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Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массового ДТП поручил представить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Между тем автомобилистам, попавшим в затор на платной трассе из-за ДТП, оператор дороги обещает дать 15% скидку на 2 месяца. Также с них не будет взиматься плата за проезд по участку 8 января, где произошло ДТП.