Барнаул, 19 января, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Приговор бывшему прокурору Новосибирской области и Забайкальского края Владимиру Фалилееву вынес Ленинский суд Барнаула. Его признали виновным по делу о взятках, сообщает 19 января портал NGS.ru.

Суд назначил Фалилееву наказание в виде девяти лет колонии строгого режима и штрафа в размере 5,7 млн рублей за получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Приговор ещё не вступил в законную силу.

Кроме того, экс-прокурора лишили чина государственного советника юстиции и звания заслуженного работника прокуратуры. Ему запрещено занимать государственные должности в течение пяти лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

Накануне в последнем слове Фалилеев заявил, что стал жертвой оговора. Виновным себя он не признал.

Как сообщало ИА Регнум, Фалилеева задержали 16 февраля 2022 года за получение взяток. Пост прокурора Новосибирской области он занимал с мая 2015 года по ноябрь 2018 года.