Новосибирск, 16 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 16 февраля, задержали бывшего прокурора региона Владимира Фалилеева. Об этом редакции «НГС Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

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По данным источника, он «задержан за получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток» за покровительство и уход от проверок».

Напомним, что Владимир Фалилеев занимал пост прокурора Новосибирской области с мая 2015 года по ноябрь 2018 года.