Пермь, 19 января, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Агрессивный пассажир авиарейса Сургут — Москва, из-за которого самолёт экстренно приземлился в Перми, вёз с собой наркотики. Об этом сообщает 19 января издание Properm.

UAC/Global Look Press

Подозрительный свёрток с порошком нашли у 40-летнего мужчины после посадки. Кроме того, лабораторное исследование показало наличие у него в крови наркотиков.

Задержанный даёт показания полицейским, вещество направлено на экспертизу. Если окажется, что мужчина перевозил крупную партию наркотика, его могут оставить в СИЗО. Небольшой объём запрещённого вещества будет означать, что мужчину накажут штрафом за административное правонарушение.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января самолёт рейса Сургут — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми из-за агрессивного поведения пассажира 1983 года рождения. Мужчину направили на медицинское освидетельствование, по факту инцидента начали проверку.