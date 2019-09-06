Нью-Дели, 6 сентября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Учёные с помощью генетических исследований прояснили вопрос происхождения древнего и современного населения Индии, 6 сентября пишет Science.

Василий Верещагин. Индиец. 1873

Группа исследователей подвергла анализу геномы 523 человек, живших в период 14 тыс. — 300 лет назад на территориях современных Ирана, России, в Средней Азии, а также в Афганистане и Пакистане. Вместе с ними ученые проанализировали уже опубликованные геномы еще 393 древних людей. В качестве референтных были использованы геномы 1789 современных жителей Южной Азии и 1304 людей из других регионов.

Учёные разбили исследуемые геномы на три группы: обитателей территории современного Ирана и Средней Азии, в том числе представителей Бактрийско-Маргианской цивилизации, людей, населявших зону сибирских лесов и центральноазиатских степей и жителей Южной Азии.

Оказалось, что в период 7,4−5,7 тысяч лет назад на территории современного Пакистана и Северной Индии произошло смешение иранских оседлых земледельцев и коренных жителей Южной Азии, близких современным жителям Андаманских островов.

Около 4,1 тысячи лет назад в Средней Азии появились кочевники-скотоводы, родственные людям ямной культуры. 3−4 тысячи лет назад они откочевали на юг и смешались с представителями Индской цивилизации. Современное населения северной Индии — их потомки. Население южной Индии в большей степени оказалось потомками коренных жителей Южной Азии и в меньшей — потомками древних иранцев. Возможно, степного генетического наследства у них нет вообще.

Характерно, что индусы унаследовали гены по большей части от степняков-мужчин. Непропорционально часто степные гены встречается у представителей высших каст, в особенности брахманов.

Авторы исследования считают, что наличие большого количества степных генов и использование кастой брахманов санскрита, древнейшего индоевропейского языка — достаточные доказательства того, что индоевропейские языки в Южной Азии появились вместе с кочевниками, родственными людям ямной культуры.

В прошлом году группа генетиков построила «генетическую карту» кочевников, населявших евразийские степи в древности и средневековье. Ученые отследили судьбу скифов, появление в степи гуннов и тюркских народов. Им даже удалось выяснить, что гунны принесли с собой чумную палочку, которая через несколько столетий стала виновницей пандемии чумы.