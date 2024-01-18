Норт-Йоркшир, Великобритания, 18 января, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Пятиметровое загадочное животное без головы и хвоста выбросило на берег пляжа в графстве Северный Йоркшир в Великобритании, сообщает Daily Mail.

Кэролайн Пиндар

По данным СМИ, существо нашла местная жительница, 61-летняя Кэролайн Пиндар. Сначала женщина приняла неожиданную находку за рыболовные сети или морскую пену, Но позже увидела огромную тушу неизвестного морского животного.

Из-за отсутствия головы и хвоста даже эксперты пока затрудняются точно сказать, что это за обитатель морских глубин, говорится в материале. При этом его авторы называют предположения экспертов: тюлень, морж или гигантский дельфин. Руководитель исследовательской группы Роб Дивилл отметил, что найденное пенсионеркой существо может быть малым полосатиком — китом из семейства полосатиковых, уточняет издание.

Известно только то, что животное обладало пятнистым и белым окрасом.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января жители Хабаровского края выбрали имя тигрёнку, которого в ноябре спасли с трассы под Амурском. Маленького хищника назвали Бархат. Когда животное обнаружили, у него были сломаны две лапы. Тигрёнка прооперировали. После реабилитации полугодовалого Бархата передадут в один из зоосадов. В дикой природе он жить не сможет.