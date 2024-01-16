Спасённому с трассы в Хабаровском крае тигрёнку выбрали имя
Хабаровск, 16 января, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Жители Хабаровского края выбрали имя тигрёнку, которого в ноябре спасли с трассы под Амурском. Теперь его зовут Бархат, сообщил губернатор края Михаил Дегтярёв 16 января в Telegram-канале.
«Теперь у этого почти полугодовалого тигрёнка есть имя. Завершилось голосование: большинство выбрало Бархат», — написал Дегтярёв.
Травмированного тигрёнка нашли в ноябре на Комсомольской трассе неподалёку от села Вознесенское в Амурском районе. Ветеринары выявили у него переломы двух лап и провели операцию.
Тигра, которому сейчас около полугода, после прохождения реабилитации передадут в один из зоосадов, так как в дикой природе он жить не сможет, добавил губернатор.
Как сообщало ИА Регнум, в начале января на трассе «Уссури» в Бикинском районе Хабаровского края нашли истощённую тигрицу. Её доставили к специалистам, но те спасти животное не смогли. Внешних ранений и переломов у тигрицы не было.