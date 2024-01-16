Хабаровск, 16 января, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Жители Хабаровского края выбрали имя тигрёнку, которого в ноябре спасли с трассы под Амурском. Теперь его зовут Бархат, сообщил губернатор края Михаил Дегтярёв 16 января в Telegram-канале.

Кадр из видео Тигрёнок Бархат

«Теперь у этого почти полугодовалого тигрёнка есть имя. Завершилось голосование: большинство выбрало Бархат», — написал Дегтярёв.

Травмированного тигрёнка нашли в ноябре на Комсомольской трассе неподалёку от села Вознесенское в Амурском районе. Ветеринары выявили у него переломы двух лап и провели операцию.

Тигра, которому сейчас около полугода, после прохождения реабилитации передадут в один из зоосадов, так как в дикой природе он жить не сможет, добавил губернатор.

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Как сообщало ИА Регнум, в начале января на трассе «Уссури» в Бикинском районе Хабаровского края нашли истощённую тигрицу. Её доставили к специалистам, но те спасти животное не смогли. Внешних ранений и переломов у тигрицы не было.