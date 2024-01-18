Москва, 18 января, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на присоединение новых членов к Международной организации по русскому языку. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

«Россия стала председателем в Содружестве Независимых Государств в этом году, мы имеем в виду продолжать те полезные проекты, которые стартовали в году предыдущем, в том числе будем уделять особое внимание учрежденной на саммите в Бишкеке осенью прошлого года Международной организации по русскому языку», — заявил Лавров.

Он напомнил, что данная организация открыта для участия любой страны мира, русский язык популярен на всех континентах.

«Рассчитываем, что в этой организации будет много заинтересованных участников», — добавил глава внешнеполитического ведомства России.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря 2023 года президент России Владимир Путин в обращении к участникам заседания Совета глав правительств СНГ заявил, что Россия уделит особое внимание теме сбережения русского языка в ходе председательства в Содружестве Независимых Государств.

Глава государства напомнил, что 13 октября 2023 года на Бишкекском саммите был подписан Договор об учреждении Международной организации по русскому языку, которая призвана содействовать обеспечению защиты и продвижению русского языка как ключа к взаимопониманию и свободному общению в рамках СНГ и за его пределами.

Путин отметил, что сейчас важно решить практические вопросы функционирования этой структуры, разработать её основополагающие документы, подготовить и провести первую министерскую конференцию.

Российский лидер поручил до 15 мая представить предложения по созданию цифровой платформы для переводов произведений русской классики XIX–XX веков.