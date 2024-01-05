Москва, 5 января, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая представить предложения по созданию цифровой платформы для переводов произведений русской классики XIX–XX веков, сообщила пресс-служба Кремля на своём сайте.

РИА Новости/ Сергей Мамонтов

«Минцифры России подготовить совместно с Минкультуры России, МИДом России и при участии федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук и представить предложения по созданию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» открытой цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы XIX–XX веков», — говорится, в частности, в поручении.

Уточняется, что доклад должен быть представлен до 15 мая 2024 года.

Кроме того, Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках госпрограммы.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре на заседании попечительского совета Мариинского театра президент заявил, что против русской культуры развернули агрессивную кампанию, пытаясь отменить её, но эти попытки ничтожны.

Кроме того, глава государства отмечал, что западные алгоритмы искусственного интеллекта могут указать поисковым системам, что России не существует в целом, происходит отмена России в цифровом пространстве.