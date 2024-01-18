Вашингтон, 18 января, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Отказ делегации КНР от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе 14 января оказался сокрушительным ударом как для Киева, так и лично для Зеленского. Об этом написали авторы-аналитики газеты Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Издание сообщило, что киевские политики не скрывали желания встретиться с китайскими официальными лицами в Давосе, но Зеленский «отправился домой без желанной встречи, что стало ударом по Киеву».

«Украина не продвинулась вперёд в том, чтобы склонить Китай к переговорам, а Зеленский и Ли не смогли поговорить», — резюмировали авторы.

При этом акцентируется, что такое решение Китая оказалось преднамеренным, а не результатом каких-то проблем с рабочим графиком.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Пекин отклонил просьбу Киева о встрече во время их взаимных визитов в Швейцарию.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не собирался встречаться с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Давосе. Об этом постфактум написали украинские СМИ.

По словам Зеленского, он будет встречаться лишь с председателем Си Цзиньпином — тем, кто принимает решения.

«Я с радостью встретился бы с лидером Китая. Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения», — сказал Зеленский в Давосе, добавив, что «есть премьер Китая — тогда наш премьер с ним встретится».

Ранее украинский лидер не раз проводил встречи с иностранными представителями и более низкого ранга, чем премьер КНР.

Украинские власти сожалеют о том, что в обсуждении так называемой «формулы мира», которую выдвинула ранее Украина, не участвует Китай, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе.