Петропавловск-Камчатский, 18 января, 2024, 05:31 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который зарезал знакомого ножом. В этот же день, стремясь скрыть убийство, он лишил жизни ещё одного мужчину, который узнал о совершённом преступлении. Подробности сообщили в управление СК России по Камчатскому краю.

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Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные и иные процессуальные действия для установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствием установлено, что 14 января 57-летний ранее не раз судимый житель города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим 49-летним знакомым и нанёс ему ножевое ранение, а также множественные удары кулаками и твёрдым предметом по голове.

От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Позже он же множественными ударами ножа зарезал 45-летнего мужчину.

Как сообщало ИА Регнум, в Чечне жителя села Воскресеновского зарезали на глазах его малолетнего ребёнка. Инцидент произошёл 14 января.

На северо-западе Москвы во время ссоры 37-летний сын смертельно ранил свою мать. Инцидент произошёл вечером 29 декабря на улице Барышиха. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

В Якутске зарезали 27-летнего певца Александра Васильева, известного как Alex Khan. Тело с колото-резаным ранением в области грудной клетки обнаружили в квартире жилого дома на улице Петра Алексеева в Якутске.