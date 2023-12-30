Москва, 30 декабря, 2023, 13:04 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы во время ссоры 37-летний сын смертельно ранил свою мать. Инцидент произошёл вечером 29 декабря на улице Барышиха. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вечером 29 декабря в квартире жилого дома на ул. Барышиха 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры причинил ножевые ранения своей матери 1964 г. р.», — уточнили в надзорном ведомстве.

Мужчину задержали. Тушинская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Суд и прокуратура в ближайшее время рассмотрят вопрос об избрании в отношении 37-летнего москвича меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало 29 декабря ИА Регнум, в Якутске зарезали 27-летнего певца Александра Васильева, известного как Alex Khan. Тело с колото-резаным ранением в области грудной клетки обнаружили в квартире жилого дома на улице Петра Алексеева в Якутске. Следователи осмотрели место происшествия, возбудили уголовное дело.