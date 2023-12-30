Мужчина зарезал свою мать на северо-западе Москвы
Мужчина в ходе ссоры зарезал свою мать на северо-западе Москвы
Москва, 30 декабря, 2023, 13:04 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы во время ссоры 37-летний сын смертельно ранил свою мать. Инцидент произошёл вечером 29 декабря на улице Барышиха. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Об этом сообщила столичная прокуратура.
«Вечером 29 декабря в квартире жилого дома на ул. Барышиха 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры причинил ножевые ранения своей матери 1964 г. р.», — уточнили в надзорном ведомстве.
Мужчину задержали. Тушинская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Суд и прокуратура в ближайшее время рассмотрят вопрос об избрании в отношении 37-летнего москвича меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщало 29 декабря ИА Регнум, в Якутске зарезали 27-летнего певца Александра Васильева, известного как Alex Khan. Тело с колото-резаным ранением в области грудной клетки обнаружили в квартире жилого дома на улице Петра Алексеева в Якутске. Следователи осмотрели место происшествия, возбудили уголовное дело.