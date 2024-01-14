Грозный, 14 января, 2024, 19:18 — ИА Регнум. В Чечне жителя села Воскресеновского зарезали на глазах его малолетнего ребёнка. Инцидент произошёл 14 января.

Иван Шилов ИА Регнум

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства», — сообщили в местном управлении СК.

Мужчину убили во дворе частного дома, несколько раз ударив ножом. На кадрах видео, появившегося в соцсетях, видно, что рядом с мужчиной в момент убийства был ребёнок. ИА Регнум не публикует ролик из моральных соображений.

Убийцу объявили в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре в Удмуртии отец зарезал двух маленьких детей. Трагедия произошла в селе Кабалуд Кезского района. Тела детей нашли 18 ноября, по версии следствия, мужчина из неприязни к супруге, с которой находился в процессе развода, зарезал спящих семилетнего сына и трёхлетнюю дочь, нанеся смертельные удары в сердце. После этого он скрылся, но его задержали в лесу.