Москва, 1 декабря, 2023, 11:37 — ИА Регнум. В России установили абсолютный рекорд по продажам смартфонов, сообщили 1 декабря «Известия».

Ведомости/ТАСС

С января по ноябрь 2023 года в России продали рекордное количество смартфонов, около 27 миллионов гаджетов.

По словам аналитиков, одной из главных причин ажиотажного спроса на смартфоны стало появление на отечественном рынке флагманских новинок. Так, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что к началу декабря в Россию ввезли 31,5 млн смартфонов. При этом в декабре в сети могут продать ещё 2–2,5 млн гаджетов, если прогноз сбудется, то по итогам года в России будет продано 33,5–34 млн смартфонов.

Для сравнения: за 11 месяцев 2022 года в России продали 21 млн смартфонов, а за 2021 год — 26 млн.

Компания МТС подтвердила, что в текущем году продажи смартфонов в России стали самыми высокими с 2021 года.

По данным «Яндекс Маркета», почти треть опрошенных россиян хотели бы получить на Новый год смартфон. Ежегодно отмечается увеличение спроса на гаджеты в преддверии 8 Марта и новогодних праздников.

В беседе с ИА Регнум доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявляла, что к осени 2023 года в России сильнее всего подорожают смартфоны Apple и Samsung. Эксперт обратила внимание на то, что большинство смартфонов на российском рынке импортные. На их цены влияют, в частности, инфляция в странах-изготовителях, рост затрат на доставку, колебания валютного курса, ценовая политика оптовых посредников и розничных продавцов.

При этом в начале весны 2023 года в России оказались переполнены склады с электроникой после спада спроса на гаджеты. Тогда продажи электронной техники упали на 30%.