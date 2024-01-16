Москва, 16 января, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Четвёртая встреча по Украине в «копенгагенском формате» оказалась провальной для Киева и «его западных хозяев», прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Станислав Красильников /РИА Новости Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

По её словам, на встрече в швейцарском Давосе число представленных стран и организаций, как утверждается, увеличилось по сравнению с предыдущим раундом на Мальте в конце октября 2023 года с 66 до 82, но количество не является залогом качества.

«Не стала исключением и давосское мероприятие. Его итоги, если не считать «семейной» фотографии участников и договорённости о возможных новых встречах, вновь оказались провальными для Киева и его западных хозяев», — привели комментарий Захаровой на сайте МИД РФ.

Российский дипломат указала на традиционный отказ от участия в мероприятии представителей Китая. Также трудно назвать полноценным участие многих других стран, поскольку большинство присутствовали на заниженном уровне и в качестве наблюдателей.

Всё больше стран Глобального Юга и Востока открыто говорят о том, что без России любое обсуждение возможного урегулирования украинского конфликта не имеет смысла, констатировала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Украине и Западу не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа. Даже в коммюнике председателей (Украины и Швейцарии) содержится примечание о том, что документ не отражает мнения всех участников встречи, заключила российский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января в швейцарском Давосе прошла очередная встреча с представителями ряда государств по обсуждению «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского. Россию для участия в мероприятии не приглашали. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что без включения РФ в дискуссию соглашений о мирном урегулировании достичь не удастся.

Президент России Владимир Путин 16 января на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ отметил, что так называемая «формула мира» Зеленского — это запретительные требования для переговоров. Он также напомнил, что власти Украины сами отказались от переговоров с Россией. Они и сами подтверждают, что если бы они пошли на условия России, то военный конфликт кончился бы ещё полтора года назад, сказал Путин.