Москва, 17 января, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Существует множество примет, связанных с праздником Крещение Господне, которые могут предсказать картину ближайшего будущего, пишут «Известия».

Дарья Драй ИА Регнум

Согласно погодным приметам на Крещение, звёздное небо в ночь на 19 января знаменует обилие грибов по осени. Солнце в сам праздник — предвестник жаркого лета. Сильный южный ветер — к дождливому и прохладному лету, а метель тоже сулит плохую погоду, но уже весной. Но более всего люди обращают внимание, холодно ли в праздник или тепло. Если традиционные крещенские морозы не ударили, значит, нужно ждать перемен.

Важно не только, какая погода будет на Крещение, но и как провести сам праздник. Главное — посетить в этот день богослужение в храме. Также нужно взять с собой сосуды для святой воды. Считается, что именно на Крещение она обладает особой силой, способной излечить недуг и отогнать от человека и его жилища злые силы. Говорят, что не только вода, но и даже снег 19 января обладает чудодейственными свойствами: им можно растирать лицо и руки, чтобы сохранить здоровье и красоту.

Самый известный крещенский ритуал, связанный с водой, — погружение в прорубь, отмечают авторы материала. Верующие считают, что омовение очищает не только тело, но и душу, а также приближает к Богу, поскольку Христос сам прошёл через крещение. Но для этого недостаточно просто прыгнуть в воду. Накануне стоит помолиться и раскаяться в плохих поступках.

По народному поверью, на Крещение нельзя плакать, иначе умываться слезами придётся целый год. Не стоит и ничего одалживать, ведь праздник предполагает очищение.

Как передавало ИА Регнум, в прошлом году температура воздуха 19 декабря была чуть выше нуля. СМИ сообщили, что это было самое тёплое Крещение за последние 15 лет.