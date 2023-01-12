Москва, 12 января, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Оттепель и мокрый снег с дождем ожидается в Москве на Крещение, сообщает 12 января портал центра погоды «Фобос».

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

По сообщению центра, в Москве после недели аномального холода температура воздуха постепенно вернётся в русло. В пятницу, 13 января, холод продолжит отступать. По прогнозам, ночью ожидается −5…−10°С, в дневные часы −2…−7°С. Кроме того, в субботу, 14 января, в столице к вечеру потеплеет до −4…−9°С, после полудня температура составит от нуля до пяти градусов. В воскресенье, 15 января, по Центральной России пройдёт теплый атмосферный фронт, отметившись скоротечным снегом, в разгар дня температура воздуха составит 0…−5°С.

На следующей неделе, начиная с 16 января, синоптики прогнозируют, что интенсивность и время выпадения снегопадов увеличится, минимальная температура составит −2…−7°С, максимальная −4…+1°С.

При этом высота снежного покрова останется в диапазоне от 25 до 28 см, что соответствует норме середины зимы. Центр погоды «Фобос» сообщает, что традиционных крещенских морозов этой зимой не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте Гидрометцентр России объявили, что в Москве из-за гололедицы объявили жёлтый уровень погодной опасности.