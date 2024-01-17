Москва, 17 января, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет мониторить, как исполняются поручения Владимира Путина. Об этом заявил его глава Валерий Фадеев. Он добавил, что таким образом Совет способствует их исполнению.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«Следующее заседание СПЧ состоится в ближайшие две недели. На нём обсудят перечень поручений и те меры, которые Совет может предпринять для их выполнения», — цитирует Фадеева ТАСС.

Совет будет прорабатывать возможность передавать уголовные дела о фактах пыток и истязаний в правоохранительной системе и в местах заключения для расследования в иные регионы или на федеральный уровень, уточнил глава СПЧ. Кроме того, есть намерение работать с Госдумой, Верховным судом и Генпрокуратурой страны над важным вопросом по возможному смягчению ответственности за совершение ненасильственных преступлений, рассказал Фадеев.

Как сообщало ИА Регнум, СПЧ поделился планами на 2024 год. В частности, внимание Совета будет уделено сфере миграции, индексации пенсий работающим пенсионерам, вопросам амнистии и другим темам.